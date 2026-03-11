Cercle de femmes

Moon Yurt -47 Rte de St Priest Gannat Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:45:00

fin : 2026-05-15 20:15:00

Date(s) :

2026-05-15

Cercle de femmes organisée par Rainbows roses. La femme que je suis devenue, reconnaître son chemin, accueillir les transformations.

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Moon Yurt -47 Rte de St Priest Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 14 76 10

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English :

Women’s circle organized by Rainbows roses. The woman I’ve become, recognizing her path, welcoming transformations.

L’événement Cercle de femmes Gannat a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule