Cercle de femmes

Moon Yurt -47 Rte de St Priest Gannat Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Cercle de femmes organisée par Rainbows roses. Honorer, transmettre. Honorer les passages, célébrer la femme que je suis.

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Moon Yurt -47 Rte de St Priest Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 14 76 10

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English :

Women’s circle organized by Rainbows roses. Honoring, passing on. Honor the passages, celebrate the woman I am.

L’événement Cercle de femmes Gannat a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule