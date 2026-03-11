Cercle de femmes Gannat
Cercle de femmes Gannat mardi 23 juin 2026.
Cercle de femmes
Moon Yurt -47 Rte de St Priest Gannat Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23 22:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Cercle de femmes organisée par Rainbows roses. Honorer, transmettre. Honorer les passages, célébrer la femme que je suis.
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Moon Yurt -47 Rte de St Priest Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 14 76 10
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English :
Women’s circle organized by Rainbows roses. Honoring, passing on. Honor the passages, celebrate the woman I am.
L’événement Cercle de femmes Gannat a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule