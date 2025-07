CERCLE DE FEMMES Le Bousquet-d’Orb

CERCLE DE FEMMES Le Bousquet-d’Orb samedi 19 juillet 2025.

CERCLE DE FEMMES

Lieu-dit Val de Vernazoubres Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Viens partager cette matinée entre femmes. .

Au programme, activités saisonnières, artisanat, partage d’expériences, balades nature, tisane et gourmandises saines…

Proposé par Kate. RDV au Val de Vernazoubres (entre Avène et Le Bousquet d’Orb). P:15€/pers. Inscription obligatoire au 06 71 01 39 04 avant la veille.

Viens partager cette matinée entre femmes.

Au programme, activités saisonnières, artisanat, partage d’expériences, balades nature, tisane et gourmandises saines…

Proposé par Kate. RDV au Val de Vernazoubres (entre Avène et Le Bousquet d’Orb). P:15€/pers. Inscription obligatoire au 06 71 01 39 04 avant la veille. .

Lieu-dit Val de Vernazoubres Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 70 01 39 04

English :

Come and share this morning with other women.

On the program: seasonal activities, crafts, sharing experiences, nature walks, herbal tea and healthy treats…

Proposed by Kate. RDV at Val de Vernazoubres (between Avène and Le Bousquet d’Orb). P:15/pers. Registration required by calling 06 71 01 39 04 the day before.

German :

Komm und teile diesen Vormittag unter Frauen . .

Auf dem Programm stehen saisonale Aktivitäten, Kunsthandwerk, Erfahrungsaustausch, Spaziergänge in der Natur, Kräutertee und gesunde Leckereien…

Angeboten von Kate. Treffpunkt: Val de Vernazoubres (zwischen Avène und Le Bousquet d’Orb). P:15?/Pers. Anmeldung erforderlich unter 06 71 01 39 04 bis zum Vortag.

Italiano :

Venite a condividere questa mattinata con altre donne.

In programma: attività stagionali, artigianato, condivisione di esperienze, passeggiate nella natura, tisane e dolcetti salutari…

Organizzato da Kate. Punto d’incontro a Val de Vernazoubres (tra Avène e Le Bousquet d’Orb). P:15 a persona. È necessario iscriversi chiamando il numero 06 71 01 39 04 entro il giorno precedente.

Espanol :

Ven a compartir esta mañana con otras mujeres.

En el programa: actividades de temporada, manualidades, intercambio de experiencias, paseos por la naturaleza, infusiones y golosinas saludables…

Organizado por Kate. Punto de encuentro en Val de Vernazoubres (entre Avène y Le Bousquet d’Orb). P:15 por persona. Hay que inscribirse llamando al 06 71 01 39 04 antes del día anterior.

L’événement CERCLE DE FEMMES Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2025-07-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB