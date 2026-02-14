Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause, Maison Marbeuf, Rennes
Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause, Maison Marbeuf, Rennes jeudi 12 mars 2026.
Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause 12 mars – 9 avril, certains jeudis Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T17:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00
Fin : 2026-04-09T17:00:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00
Inscription à l’atelier via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause
Tarif : Participation libre et consciente sur place + 2€ d’adhésion à l’association
Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause »}]
Cet atelier est animé par Isabelle du Cercle des puissantes.