Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause, Maison Marbeuf, Rennes

Cercle de femmes pour poser un autre regard sur la ménopause Jeudi 30 avril, 17h00 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T17:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T17:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Inscription à l’atelier via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cercle-de-femmes-pour-poser-un-autre-regard-sur-la-menopause

Tarif : Participation libre et consciente sur place + 2€ d’adhésion à l’association

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Cet atelier est animé par Isabelle du Cercle des puissantes.