Cercle de Femmes Rue du Soleil Saint-Selve samedi 4 octobre 2025.

Rue du Soleil L’INSTITUT Saint-Selve Gironde

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Entrez dans la magie d’un cercle de femmes…

Rejoignez nous pour ce Cercle de Femmes !

Au choix 4 octobre de 14h à 16h ou le 9 octobre de 19h à 21h

Thématique Reconnexion à soi, Découverte de la puissance féminine en soi.

• Activités

Relaxation Séance de relaxation guidée pour se reconnecter à son corps.

Méditation Méditation sur les archétypes féminins pour éveiller la Déesse en chacune.

Aromathérapie Utilisation d’huiles essentielles pour favoriser l’amour de soi et la confiance.

Tarif 30€

Ces rencontres de 2 heures se déroulent dans un cadre cocooning, propice à la douceur et à la sérénité. C’est un espace où nous pourrons partager, échanger et nous soutenir mutuellement.

Un cercle de femmes offre un espace sacré pour partager des expériences, renforcer les liens et célébrer l’héritage féminin. Il permet de transmettre des sagesses ancestrales. .

Rue du Soleil L’INSTITUT Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 20 14 contact@fabiennelecoutre.fr

