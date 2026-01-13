Cercle de femmes salle des marelles Chantepie Dimanche 18 janvier, 18h00 Ille-et-Vilaine

Un cercle de femmes est un lieu où toutes les femmes qui le souhaitent peuvent se rassembler autour de leur vécu quel que soit leur âge ou leur culture.

Un moment de partage à la première personne et sans jugement sur son vécu de femme… En toute simplicité, liberté et authenticité.

C’est quoi un cercle de femmes ?

Un cercle de femmes est un lieu où toutes les femmes qui le souhaitent peuvent se rassembler autour de leur vécu quel que soit leur âge ou leur culture. Ces moments de rassemblement sont inspirés de traditions ancestrales : dans de nombreuses civilisations les femmes se retrouvaient (et se retrouvent encore) pour se soutenir, échanger, transmettre. Les cercles de femmes recréent ces espaces.

C’est aussi un espace où les femmes présentes peuvent s’ouvrir, s’exprimer en toute sécurité : le lieu est chaleureux, chacune parle d’elle, à la première personne et surtout s’engage à respecter la confidentialité.

L’animatrice guide le déroulé du cercle : préparation du lieu, accueil des participantes, rituel d’ouverture (présentation du thème, lecture, visualisation pour se connecter les unes aux autres….). La parole va ensuite voguer de femmes en femmes au gré des envies de chacune : en face, écoute et bienveillance.

De la douceur, des prises de conscience, des libérations : c’est ça un cercle de femmes.

Bienvenues !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-18T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-18T21:00:00.000+01:00

1

contact@collectif-lesfolepis.org

salle des marelles place des marelles, chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

