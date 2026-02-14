Cercle de la voile du centre, Cerdon, Cerdon

Cercle de la voile du centre 26 – 29 mars Cerdon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00

Avis de demarrage de la saison de navigation à la voile au cercle de la voile du centre

Cerdon etang du puits Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0680077473 »}]
Ouverture du club Navigation à la voile

pratique de la voile