Cercle de lecture à la bibliothèque de Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:30:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-08 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-08

Vous aimez les livres et vous avez envie de partager vos coups de coeur ? Rejoignez le cercle des lecteurs de la bibliothèque tous les premiers mercredis du mois.

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 08 72 66 50 biblio-labastidemarnhac@orange.fr

English :

Do you love books and want to share your favorites? Join the library’s circle of readers every first Wednesday of the month.

