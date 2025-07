Cercle de lecture à la Bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Du 20/09 au 31/12/2025, le 3ème samedi du mois.
Samedi 24 janvier 2026 de 14h30 à 16h30.
Du 21/02 au 30/06/2026, le 3ème samedi du mois.

Cercle de lecture à la Bibliothèque

Du 20/09 au 31/12/2025, le 3ème samedi du mois.

Samedi 24 janvier 2026 de 14h30 à 16h30.

Du 21/02 au 30/06/2026, le 3ème samedi du mois. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Rencontre de lecteurs ouverte à tous pour échanger sur les livres à faire découvrir, à la Bibliothèque Joseph-Roumanille.

Un samedi par mois, rencontrez des lecteurs comme vous et échanger sur des livres à découvrir :

– Samedi 20 septembre 2025

– Samedi 18 octobre 2025

– Samedi 15 novembre 2025

– Samedi 13 décembre 2025

– Samedi 24 janvier 2026

– Samedi 21 février 2026

– Samedi 21 mars 2026

– Samedi 18 avril 2026

– Samedi 16 mai 2026

– Samedi 13 juin 2026 .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

Readers’ meeting open to all to discuss books to be discovered, at the Bibliothèque Joseph-Roumanille.

German :

Ein für alle offenes Treffen von Lesern, um sich über Bücher auszutauschen, die sie entdecken möchten, in der Bibliothek Joseph-Roumanille.

Italiano :

Incontro di lettura aperto a tutti per discutere di libri da scoprire, presso la Biblioteca Joseph-Roumanille.

Espanol :

Encuentro de lectores abierto a todos para hablar de libros por descubrir, en la Biblioteca Joseph-Roumanille.

