Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari » Brasserie Le Canari Arnac-Pompadour
jeudi 24 septembre 2026 · Brasserie Le Canari · Arnac-Pompadour
Informations pratiques
Arnac-Pompadour
Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari »
Brasserie Le Canari 1, allée de la Poste Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:00:00
fin : 2026-09-24 18:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Venez échanger et partager vos lectures.
Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel : animatrice de l’émission Radio Pac « Les lectures de Marie ». .
Brasserie Le Canari 1, allée de la Poste Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
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English : Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari »
L’événement Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari » Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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