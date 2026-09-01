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Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari » Brasserie Le Canari Arnac-Pompadour

jeudi 24 septembre 2026 · Brasserie Le Canari · Arnac-Pompadour

Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari » Brasserie Le Canari Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Brasserie Le Canari
Adresse
1, allée de la Poste
Ville
19230 Arnac-Pompadour
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Arnac-Pompadour

Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari »

Brasserie Le Canari 1, allée de la Poste Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:00:00
fin : 2026-09-24 18:30:00

Date(s) :
2026-09-24

Venez échanger et partager vos lectures.
Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel : animatrice de l’émission Radio Pac « Les lectures de Marie ».   .

Brasserie Le Canari 1, allée de la Poste Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96  mdpompadour@lubersacpompadour.fr

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English : Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari »

L’événement Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari » Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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