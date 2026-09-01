Informations pratiques

Arnac-Pompadour

Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari »

Brasserie Le Canari 1, allée de la Poste Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 17:00:00

fin : 2026-09-24 18:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Venez échanger et partager vos lectures.

Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel : animatrice de l’émission Radio Pac « Les lectures de Marie ». .

Brasserie Le Canari 1, allée de la Poste Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

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English : Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari »

L’événement Cercle de lecture à la brasserie « Le Canari » Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze