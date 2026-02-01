Cercle de lecture ado à la Bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Cercle de lecture ado à la Bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 7 février 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 7 mars 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 4 avril 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 2 mai 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 30 mai 2026 de 14h30 à 16h30.

Samedi 27 juin 2026 de 14h30 à 16h30. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-05-30 2026-06-27

Un nouveau cercle de lecture débarque à la Bibliothèque Joseph-Roumanille.Enfants

La bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence propose deux nouveaux rendez-vous à destination des enfants de 8 à 10 avec des Dégustations littéraires de 14h30 à 15h30 et aux adolescents avec un Manga tour de 15h30 à 16h30. .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

A new reading circle is coming to the Joseph-Roumanille Library.

