Cercle de lecture Brasserie Les Remparts Arnac-Pompadour jeudi 23 octobre 2025.
Brasserie Les Remparts 7 allée des marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Venez échanger et partager vos lectures dans un nouveau lieu, la Brasserie Les Remparts.
Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel animatrice de l’émission Radio Pac Les lectures de Marie .
Brasserie Les Remparts 7 allée des marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
