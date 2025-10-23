Cercle de lecture Brasserie Les Remparts Arnac-Pompadour

Cercle de lecture Brasserie Les Remparts Arnac-Pompadour jeudi 23 octobre 2025.

Cercle de lecture

Brasserie Les Remparts 7 allée des marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Venez échanger et partager vos lectures dans un nouveau lieu, la Brasserie Les Remparts.

Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel animatrice de l’émission Radio Pac Les lectures de Marie .

Brasserie Les Remparts 7 allée des marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

English : Cercle de lecture

German : Cercle de lecture

Italiano :

Espanol : Cercle de lecture

L’événement Cercle de lecture Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze