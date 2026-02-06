Cercle de Lecture Librairie La Curieuse Arudy

Cercle de Lecture

Librairie La Curieuse 5 rue de l’Eglise Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Et si on lisait en riant ? Et si on riait en lisant ? Trois livres, trois voies pour explorer l’humour tendre, caustique ou satirique.

– J’ai 8 ans et je m’appelle Jean Rochefort d’Adèle Fugère, éd. Libretto une enfance pleine de fantaisie.

– Stella et l’Amérique de Joseph Incardona éd. Pocket un road-trip drôle et grinçant.

– Servir le peuple de Lianke Yan, éd. Picquier une satire aussi audacieuse qu’irrévérencieuse. Une sélection pour sourire, rire et se laisser surprendre ! .

