Cercle de lecture au Café Cosy Café Cosy Lubersac

Cercle de lecture au Café Cosy

Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Venez échanger et partager vos lectures à la brasserie le Gambrinus.

Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel animatrice de l’émission Radio Pac « Les lectures de Marie ». .

Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

