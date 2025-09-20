Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac
Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac samedi 20 septembre 2025.
Cercle de lecture
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Public adultes
Fabio vous propose de venir discuter de vos expériences littéraires et de vos coups de cœur.
Gratuit en accès libre .
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
