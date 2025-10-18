Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac

Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac samedi 18 octobre 2025.

Cercle de lecture

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Rendez-vous mensuel venez partager vos coups de cœur littéraires .

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cercle de lecture Carnac a été mis à jour le 2025-09-18 par OT DE CARNAC