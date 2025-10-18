Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac
Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac samedi 18 octobre 2025.
Cercle de lecture
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Rendez-vous mensuel venez partager vos coups de cœur littéraires .
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
