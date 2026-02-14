Cercle de lecture du Causse Labastide-Murat Cœur de Causse

Cercle de lecture du Causse

Labastide-Murat 8 grande rue du Causse Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Un livre ou un roman graphique qui vous a marqué ? Venez en discuter, découvrir de nouveaux horizons et cultiver le plaisir de lire, tout simplement.

Un livre ou un roman graphique qui vous a marqué ? Venez en discuter, découvrir de nouveaux horizons et cultiver le plaisir de lire, tout simplement.

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Labastide-Murat 8 grande rue du Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07 bibliotheque@cc-labastide-murat.fr

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English :

A book or graphic novel that’s made an impression on you? Come and discuss it, discover new horizons and simply cultivate the pleasure of reading.

L’événement Cercle de lecture du Causse Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Labastide-Murat