Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven
Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven vendredi 19 septembre 2025.
Cercle de lecture
Espace du Tilleul 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan
Début : 2025-09-19 16:30:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Cercle de lecture “Cœur d’Amande” de Yasmina Khadra
Le cercle de lecture se retrouve pour ses échanges réguliers autour d’une lecture partagée,
Livre Cœur d’Amande Yasmina Khadra .
Espace du Tilleul 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
