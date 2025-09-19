Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven

Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven vendredi 19 septembre 2025.

Cercle de lecture

Espace du Tilleul 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan

Début : 2025-09-19 16:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Cercle de lecture “Cœur d’Amande” de Yasmina Khadra

Le cercle de lecture se retrouve pour ses échanges réguliers autour d’une lecture partagée,

Livre Cœur d’Amande Yasmina Khadra .

Espace du Tilleul 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

