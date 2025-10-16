Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven
Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven jeudi 16 octobre 2025.
Cercle de lecture
Espace du Tilleul 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan
Venez découvrir la Rentrée Littéraire 2025 !
La rentrée, ce n’est pas que les cartables… c’est aussi le grand retour des livres qui font battre les cœurs et vibrer les esprits.
Venez découvrir les **romans incontournables de cette rentrée littéraire**, à travers une présentation vivante et accessible, pour repérer vos prochaines lectures coups de cœur !
Parmi les auteurs à ne pas manquer cette année
Anne Berest
Laurent Gaudé,
Marie Charrel,
Valentine Goby,
Michel Bussi,
Renaud de Chaumaray,
…et bien d’autres voix à suivre de près. .
Espace du Tilleul 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
