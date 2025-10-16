Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven

Cercle de lecture Espace du Tilleul Erdeven jeudi 16 octobre 2025.

Cercle de lecture

Espace du Tilleul 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan

Venez découvrir la Rentrée Littéraire 2025 !

La rentrée, ce n’est pas que les cartables… c’est aussi le grand retour des livres qui font battre les cœurs et vibrer les esprits.

Venez découvrir les **romans incontournables de cette rentrée littéraire**, à travers une présentation vivante et accessible, pour repérer vos prochaines lectures coups de cœur !

Parmi les auteurs à ne pas manquer cette année

Anne Berest

Laurent Gaudé,

Marie Charrel,

Valentine Goby,

Michel Bussi,

Renaud de Chaumaray,

…et bien d’autres voix à suivre de près. .

