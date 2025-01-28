Cercle de lecture Gramat

Cercle de lecture Gramat mardi 28 janvier 2025.

avenue Paul Mazet Gramat Lot

Début : 2025-01-28 14:30:00

fin : 2025-03-25

2025-01-28 2025-02-25 2025-03-25 2025-09-23

La passion de la lecture, ça se partage ! Un groupe d’amateurs de littérature se rassemble autour d’auteurs connus ou moins connus, français ou étrangers, classiques ou récents, à suspense ou poétiques, noirs ou à l’eau de rose…

Pour adulte

Pour adulte.

avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63 bibliotheque@gramat.fr

English :

A passion for reading can be shared! A group of literary enthusiasts get together to read books by well-known and lesser-known authors, French and foreign, classic and recent, suspenseful and poetic, dark and light-hearted…

For adults

German :

Die Leidenschaft für das Lesen muss man teilen! Eine Gruppe von Literaturliebhabern versammelt sich um bekannte und weniger bekannte Autoren, französische und ausländische, klassische und neue, spannende und poetische, schwarze und rosarote Bücher…

Für Erwachsene

Italiano :

La passione per la lettura è qualcosa da condividere! Un gruppo di amanti della letteratura si riunisce per leggere libri di autori noti e meno noti, francesi e stranieri, classici e recenti, di suspense e poetici, cupi e leggeri…

Per adulti

Espanol :

La pasión por la lectura es algo que hay que compartir Un grupo de amantes de la literatura se reúne para leer libros de autores conocidos y menos conocidos, franceses y extranjeros, clásicos y recientes, de suspense y poéticos, oscuros y desenfadados…

Para adultos

