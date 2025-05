Cercle de Lecture L’Eau dans la Littérature – Nancy, 15 mai 2025 18:30, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Cercle de Lecture L’Eau dans la Littérature 39 Rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-05-15 18:30:00

Deux fois par trimestre, nous nous retrouvons à la bibliothèque pour parler littérature. Partagez avec nous vos recommandations, coups de cœur ou déceptions, en français ou en allemand.

Plongeons ensemble dans l’univers complexe de l’eau et explorons les rapports entre l’eau et la littérature. Fleuves, rivières, mers et océans peuplent en effet les récits, qu’ils soient au premier plan ou en coulisses des événements mais l’eau s’insinue également jusqu’aux pages qui nous content les lacs, les voyages en bateaux, les îles lointaines ou encore les piscines, les plongeoirs ou les tempêtes. Ce qui est sûr, c’est que la littérature regorge d’évocations de l’eau comme élément naturel sauvage ou apprivoisé. N’hésitez pas à consulter notre liste de recommandations sur le catalogue en ligne ou à passer à la bibliothèque si vous êtes en manque d’inspiration ! Nous nous réjouissons de notre prochain échange et avons hâte de découvrir vos lectures.Tout public

39 Rue de la Ravinelle

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 44 36

English :

Twice a quarter, we meet at the library to discuss literature. Share with us your recommendations, favorites or disappointments, in French or German.

Let’s dive into the complex world of water and explore the relationship between water and literature. Rivers, seas and oceans populate our stories, whether in the foreground or behind the scenes of events, but water also creeps into the pages, contenting us with lakes, boat trips, faraway islands, swimming pools, diving boards and storms. What’s certain is that literature abounds in evocations of water as a natural element, whether wild or tamed. Feel free to consult our list of recommendations in the online catalog, or drop by the library if you’re short of inspiration! We look forward to our next exchange and to hearing what you have to say.

German :

Zweimal im Quartal treffen wir uns in der Bibliothek, um über Literatur zu sprechen. Teilen Sie mit uns Ihre Empfehlungen, Favoriten oder Enttäuschungen, auf Deutsch oder Französisch.

Lassen Sie uns gemeinsam in die komplexe Welt des Wassers eintauchen und die Beziehung zwischen Wasser und Literatur erkunden. Flüsse, Meere und Ozeane bevölkern die Erzählungen, ob im Vordergrund oder hinter den Kulissen der Ereignisse, aber das Wasser schleicht sich auch auf die Seiten, die uns von Seen, Bootsfahrten, fernen Inseln, Schwimmbädern, Sprungbrettern oder Stürmen erzählen. Die Literatur ist voll von Beschreibungen des Wassers als wildes oder gezähmtes Element der Natur. Schauen Sie sich unsere Empfehlungsliste im Online-Katalog an oder kommen Sie in der Bibliothek vorbei, wenn Ihnen die Inspiration fehlt! Wir freuen uns auf unseren nächsten Austausch und sind gespannt auf Ihre Lektüre.

Italiano :

Due volte al trimestre ci incontriamo in biblioteca per discutere di letteratura. Condividete con noi i vostri consigli, i vostri preferiti e le vostre delusioni, in francese o in tedesco.

Approfondiamo insieme il complesso mondo dell’acqua ed esploriamo il rapporto tra acqua e letteratura. Fiumi, mari e oceani popolano le storie, in primo piano o dietro le quinte, ma anche l’acqua si insinua nelle pagine, raccontandoci di laghi, gite in barca, isole lontane, piscine, trampolini e tempeste. Quel che è certo è che la letteratura è piena di evocazioni dell’acqua come elemento naturale selvaggio o addomesticato. Non esitate a consultare la nostra lista di consigli nel catalogo online o a passare in biblioteca se siete a corto di ispirazione! Vi aspettiamo per il prossimo scambio e per sentire cosa avete da dire.

Espanol :

Dos veces por trimestre, nos reunimos en la biblioteca para hablar de literatura. Comparta con nosotros sus recomendaciones, favoritos y decepciones, en francés o alemán.

Adentrémonos juntos en el complejo mundo del agua y exploremos la relación entre el agua y la literatura. Ríos, mares y océanos pueblan las historias, ya sea en primer plano o entre bastidores, pero el agua también se cuela en las páginas, hablándonos de lagos, viajes en barco, islas lejanas, piscinas, trampolines y tormentas. Lo cierto es que la literatura está llena de evocaciones del agua como elemento natural salvaje o domesticado. No dude en consultar nuestra lista de recomendaciones en el catálogo en línea, o pase por la biblioteca si le falta inspiración Le esperamos en nuestro próximo intercambio.

