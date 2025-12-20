Cercle de lecture MAISON GARBAY Luglon

Cercle de lecture

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Cercle des lecteurs le deuxième vendredi de chaque mois de 14h à 16h à la maison Garbay

GRATUIT

Un temps de partage, de découverte, de lecture. Un cercle ouvert à tout le monde sans prérequis, pour permettre à tout un chacun de faire découvrir ses livres et auteurs préférés, et, ou s’immerger dans des mondes différents de lectures.

Un moment convivial et authentique. .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : Cercle de lecture

Readers’ Circle: second Friday of each month from 2 to 4 p.m. at Maison Garbay

FREE

A time for sharing, discovering and reading. A circle open to everyone, with no prerequisites, to enable everyone to discover their favorite books and authors, and, or immerse themselves in the world of reading

