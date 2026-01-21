Cercle de lecture…mortel ! Mairie Mazet-Saint-Voy

Cercle de lecture…mortel !

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 10:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Parce que la mort est source d’inspiration littéraire, venez partagez vos lectures romans, essais, BD mais aussi films et musique, sur ce thème…et pas seulement !

Pour adultes.

.

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Because death is a source of literary inspiration, come and share your readings: novels, essays, comics but also films and music, on this theme…and not only!

For adults.

L’événement Cercle de lecture…mortel ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon