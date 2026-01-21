Cercle de lecture…mortel ! Mairie Mazet-Saint-Voy
Cercle de lecture…mortel !
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19 10:00:00
2026-02-19
Parce que la mort est source d’inspiration littéraire, venez partagez vos lectures romans, essais, BD mais aussi films et musique, sur ce thème…et pas seulement !
Pour adultes.
Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Because death is a source of literary inspiration, come and share your readings: novels, essays, comics but also films and music, on this theme…and not only!
For adults.
