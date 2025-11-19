Cercle de lecture Nos coups de cœur de la rentrée littéraire Place de la Victoire Yssingeaux

Cercle de lecture Nos coups de cœur de la rentrée littéraire

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

La rentrée littéraire de septembre et les prix littéraires de novembre sont deux RV incontournables du monde des livres. Venez partager vos coups de cœur ou prendre des idées de lecture. Gratuit ouvert à tous.

English :

The back-to-school literary season in September and the literary awards in November are two unmissable events in the world of books. Come and share your favorite books or get ideas for new reading. Free and open to all.

German :

Der literarische Herbst im September und die Literaturpreise im November sind zwei unumgängliche Termine in der Welt der Bücher. Kommen Sie und teilen Sie Ihre Favoriten oder holen Sie sich Anregungen zum Lesen. Kostenlos für alle.

Italiano :

La stagione letteraria del back-to-school a settembre e i premi letterari a novembre sono due eventi imperdibili nel mondo dei libri. Venite a condividere i vostri libri preferiti o a prendere spunto per nuove letture. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

La vuelta al cole en septiembre y los premios literarios en noviembre son dos citas ineludibles en el mundo del libro. Venga a compartir sus libros favoritos o a tomar ideas para nuevas lecturas. Gratuito y abierto a todos.

