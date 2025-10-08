Cercle de lecture Médiathèque Oye-et-Pallet

Cercle de lecture Médiathèque Oye-et-Pallet mercredi 8 octobre 2025.

Cercle de lecture

Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Organisé par la Médiathèque de Oye-et-Pallet.

On échange, on discute, on découvre de la littérature, dans la joie et la bonne humeur !

Un moment de partage, ouvert à toutes et tous !

Lecture du mois Le roitelet de Jean-François Beauchemin. .

Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

English : Cercle de lecture

German : Cercle de lecture

Italiano :

Espanol :

L’événement Cercle de lecture Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS