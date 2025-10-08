Cercle de lecture Médiathèque Oye-et-Pallet
Cercle de lecture Médiathèque Oye-et-Pallet mercredi 8 octobre 2025.
Cercle de lecture
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 18:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Organisé par la Médiathèque de Oye-et-Pallet.
On échange, on discute, on découvre de la littérature, dans la joie et la bonne humeur !
Un moment de partage, ouvert à toutes et tous !
Lecture du mois Le roitelet de Jean-François Beauchemin. .
Médiathèque 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
English : Cercle de lecture
German : Cercle de lecture
Italiano :
Espanol :
L’événement Cercle de lecture Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS