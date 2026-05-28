Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur !

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English :

L’événement Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cambo les Bains