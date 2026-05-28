Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains vendredi 19 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur !
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
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Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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L’événement Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cambo les Bains
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