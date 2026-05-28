Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Cambo-les-Bains

Adresse : 14 Avenue de la Mairie

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur !

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Partageons nos conseils de lecture !   .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cercle de lecture sur le thème Coup de coeur ! Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cambo les Bains

À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)