Cercle de lecture sur le thème Littérature et peinture Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Littérature et peinture Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains vendredi 17 octobre 2025.

Cercle de lecture sur le thème Littérature et peinture

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Partageons nos conseils de lecture ! .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

English : Cercle de lecture sur le thème Littérature et peinture

German : Cercle de lecture sur le thème Littérature et peinture

Italiano :

Espanol : Cercle de lecture sur le thème Littérature et peinture

L’événement Cercle de lecture sur le thème Littérature et peinture Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Cambo les Bains