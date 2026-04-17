Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau… Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau…

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

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Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau…

L’événement Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau… Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cambo les Bains