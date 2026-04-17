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Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau… Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

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Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau… Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Cambo-les-Bains

Adresse : 14 Avenue de la Mairie

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif :

Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau…

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

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Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

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English : Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau…

L’événement Cercle de lecture sur le thème Un avion, un train, une auto, un vélo, un bateau… Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cambo les Bains