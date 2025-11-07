Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy vendredi 7 novembre 2025.
Cercle de lecture
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 16:30:00
fin : 2025-11-07 18:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Avec Laurène et Martine
.
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
English :
With Laurène and Martine
German :
Mit Laurène und Martine
Italiano :
Con Laurène e Martine
Espanol :
Con Laurène y Martine
L’événement Cercle de lecture Vichy a été mis à jour le 2025-08-27 par Vichy Destinations