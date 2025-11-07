Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Cercle de lecture

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 16:30:00

fin : 2025-11-07 18:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Avec Laurène et Martine

.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

English :

With Laurène and Martine

German :

Mit Laurène und Martine

Italiano :

Con Laurène e Martine

Espanol :

Con Laurène y Martine

L’événement Cercle de lecture Vichy a été mis à jour le 2025-08-27 par Vichy Destinations