Cercle de Libération avec les Chevaux – Verrie, 13 juin 2025 07:00, Verrie.

Maine-et-Loire

Cercle de Libération avec les Chevaux 1 bis route d’Orfausse Verrie Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-06-13

Les chevaux reflètent nos émotions sans jugement, nous permettant de les identifier clairement. Les interactions que vous allez avoir avec les chevaux auront un sens profond. Ils lisent en nous avec une précision impressionnante.

Ils nous aident à reconnaître et à libérer les émotions refoulées, nous délivrant ainsi de leur emprise. En œuvrant avec les chevaux, nous apprenons à être présents à nous-mêmes et disponibles pour l’autre. Nous nous éveillons à notre instinct à qui nous pouvons faire confiance. Cela nous aide à nous libérer des schémas de pensée limitants et à embrasser notre véritable potentiel.

Les interactions que vous allez avoir avec les chevaux auront un sens profond. Ils lisent en nous avec une précision impressionnante. Nous vous livrerons leurs messages qui soulignent ce que vous avez à travailler en cet instant et vous donnent l’élan de vous libérer de ces chaînes invisibles.

PRECISIONS HORAIRES

Du 13/06 au 18/07/2025

Ouverture le vendredi de 18h30 à 20h. .

1 bis route d’Orfausse

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 65 67 67 12 lamessageredesanimaux@gmail.com

English :

Horses reflect our emotions without judgment, allowing us to identify them clearly. The interactions you have with horses have a profound meaning. They read us with impressive precision.

German :

Pferde spiegeln unsere Emotionen ohne Wertung wider und ermöglichen es uns, sie klar zu identifizieren. Die Interaktionen, die Sie mit den Pferden eingehen, haben eine tiefe Bedeutung. Sie lesen uns mit beeindruckender Genauigkeit.

Italiano :

I cavalli riflettono le nostre emozioni senza giudicarle, permettendoci di identificarle chiaramente. Le interazioni con i cavalli hanno un significato profondo. Ci leggono con una precisione impressionante.

Espanol :

Los caballos reflejan nuestras emociones sin juzgarlas, permitiéndonos identificarlas claramente. Las interacciones con los caballos tienen un significado profundo. Nos leen con una precisión impresionante.

