Cercle de parole 3rd Space Maison de la Conversation Paris mercredi 8 octobre 2025.

Ce cercle de parole est un espace doux et bienveillant dédié aux femmes racisées qui souhaitent mettre des mots sur ce que l’on vit et comment nos identités impactent notre santé mentale.

Un cercle de parole, c’est quoi ?

C’est un temps de rencontre qui met en avant la vulnérabilité et l’expérience personnelle comme moyen de partage.

P-S : 3rd Space, c’est quoi ?

3rd Space est un projet qui met en avant des espaces d’échange gratuits permettant aux personnes de sortir de leurs cercles et de se rencontrer, afin de partager leurs opinions et leurs visions du monde en toute bienveillance.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h30 à 22h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-3rd-space-tickets-1741870875679?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org