Cercle de parole 3rd Space Maison de la Conversation Paris

Les Cercles de parole 3rd Space sont des espaces de partage et de vulnérabilité en non-mixité choisie, réservés aux femmes africaines, afro-caribéennes et afro-descendantes. Ils offrent un cadre bienveillant pour aborder ensemble les sujets qui traversent nos quotidiens et nos expériences.

Rendez-vous le jeudi 12 mars pour échanger sur la manière dont nos liens familiaux influencent nos réalités de femmes racisées.

Les boissons et petites choses à manger sont les bienvenues.



3rd Space, c’est quoi ?

3rd Space, c’est des espaces d’échange collectifs accessibles et bienveillants pour les gens qui aiment les conversations profondes. L’objectif est de partager nos expériences et nos opinions de manière authentique dans un cadre chaleureux et respectueux.

Cercle de parole 3rd Space sur les injonctions à la féminité et l’impact des rôles genrés.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-3rd-space-tickets-1983356368288?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



