Cercle de parole Ce que le temps nous apprend ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-02-05 19:30:00
fin : 2026-02-05 22:30:00
2026-02-05
Thème du cercle: CE QUE LE TEMPS NOUS APPREND
A l’aide d’un sujet qui est le fil conducteur on partage ses idées, ses réflexions ou ses questionnements.
On développe son écoute et on s’enrichir du témoignage des autres C’est à la fois un don de soi et une liberté de recevoir.
C’est vivre l’émergence de l’être par la parole en lien avec l’énergie et la bienveillance du cercle.
L’ANIMATRICE Céline Morla
psychothérapeute, certifié en PNL et pratiquant la Maieusthésie depuis plus de 10 ans, j’exerce à mon domicile dans la commune de la Taillée.
j’ accompagne les personnes désireuses d’un changement dans leur vie, traversant des difficultés, souhaitant un développement personnel, ou tout autres motivations au mieux être.
5 personnes min et 12 max TARIF libre et conscient
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
– Tél 0679085131
– Mail morlaceline@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2026-2-1
https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2026 .
+33 6 79 08 51 31 morlaceline@gmail.com
English :
Circle theme: WHAT TIME LEARNS US
Using a topic as a guideline, we share our ideas, thoughts and questions.
