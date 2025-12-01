Cercle de parole, cercle de femmes TERRE ET CIEL Reims

Cercle de parole, cercle de femmes

TERRE ET CIEL 26 Rue Chanzy Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Tout public

Le cercle de femmes que je propose est un moment de déconnexion du quotidien et de connexion à soi son corps, ses ressentis, ses émotions.

La parole et l’écoute y sont centrales il n’y a pas de thématique mais chacune déposera ce qu’elle a envie d’exprimer sur l’instant (la prise de parole n’est pas obligatoire, et l’écoute est tout aussi riche que l’expression verbale).

Nous nous y exprimons d’une façon autre que notre communication habituelle dans le sens où ce n’est pas un groupe de discussions ou d’échanges interposés nous ne donnons pas de conseils, et ne reprenons jamais ce qui a été dit par une autre personne.

Lorsque chacune parle, elle sait qu’il n’y aura pas de jugement ou de commentaires sur ce qui a été entendu.

La confidentialité, le respect et la bienveillance posent le cadre de ces après midi.

Avant et après le cercle de parole, nous prenons aussi systématiquement du temps pour des pratiques plus introspectives, telles que l’ancrage, la méditation guidée, la danse intuitive, l’écriture libre, le chant spontanée, etc.

Les propositions sont toujours différentes selon la taille et l’énergie du groupe.

Il n’y a pas de prérequis et toutes les femmes intéressées y sont les bienvenues. .

TERRE ET CIEL 26 Rue Chanzy Reims 51100 Marne Grand Est +33 6 31 35 56 55

English : Cercle de parole, cercle de femmes

L’événement Cercle de parole, cercle de femmes Reims a été mis à jour le 2025-11-28 par ADT de la Marne