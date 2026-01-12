Cercle de parole Champniers-et-Reilhac
Cercle de parole Champniers-et-Reilhac jeudi 15 janvier 2026.
Cercle de parole
Maison des associations Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Dans le cercle les ombres s’effacent. Dans le cercle je trouve ma place. Animé par Isabelle. Sur réservation.
Dans le cercle les ombres s’effacent. Dans le cercle je trouve ma place. Animé par Isabelle. Sur réservation. .
Maison des associations Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 93 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cercle de parole
In the circle the shadows fade. In the circle I find my place. Hosted by Isabelle. Reservations required.
L’événement Cercle de parole Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin