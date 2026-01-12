Cercle de parole Champniers-et-Reilhac

Cercle de parole

Maison des associations Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Dans le cercle les ombres s’effacent. Dans le cercle je trouve ma place. Animé par Isabelle. Sur réservation.

Maison des associations Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 40 93 80

English : Cercle de parole

In the circle the shadows fade. In the circle I find my place. Hosted by Isabelle. Reservations required.

