Cercle de parole d’hommes La maison de la Conversation Paris mercredi 17 septembre 2025.

Qu’est-ce qu’être un homme au XXIème siècle ? Comment se positionner face aux violences diverses et quasi quotidiennes subies par les femmes dans nos sociétés ?

À travers un atelier de concertation de 2h mené par un duo d’hommes, l’association LOBA nous invite à nous repenser individuellement et collectivement, à questionner l’impératif de virilité, à parler de notre vulnérabilité et à réfléchir à un mode de vie fondé sur l’égalité et la sécurité physique et émotionnelle.

L’idée n’est pas de se transformer en l’espace d’une soirée, mais d’ouvrir la discussion dans un espace bienveillant. Ces cercles offrent la possibilité de construire ensemble une nouvelle voie vers des masculinités plurielles capables de participer efficacement aux combats pour l’égalité.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

La maison de la Conversation 12, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-dhommes-tickets-1601117267849?aff=QFAP