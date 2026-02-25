Cercle de parole d’hommes La maison de la Conversation Paris

Cercle de parole d’hommes

Qu’est-ce qu’être un homme au XXIᵉ siècle ?

Comment se positionner face aux violences diverses et quasi quotidiennes subies par les femmes dans nos sociétés ?

À travers un atelier de concertation de 2h mené par un duo d’hommes de l’association LOBA, cet espace invite à se repenser individuellement et collectivement, à questionner l’impératif de virilité, à parler de vulnérabilité, et à réfléchir à un mode de vie fondé sur l’égalité et la sécurité physique et émotionnelle.

L’objectif n’est pas de se transformer en une soirée, mais d’ouvrir la discussion dans un espace bienveillant.

Ces cercles offrent la possibilité de construire ensemble une nouvelle voie vers des masculinités plurielles, capables de participer activement aux combats pour l’égalité.

Animation

Atelier animé par l’association LOBA.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

La maison de la Conversation 12, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-dhommes-tickets-1983792618123?aff=QFAP



