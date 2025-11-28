cercle de parole entre femmes Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes (25 novembre), nous vous invitons à un moment d’échange, d’écoute et de solidarité entre femmes.

Un espace bienveillant pour se détendre, méditer, partager, se soutenir et faire entendre vos voix. Parce que parler, c’est déjà résister.

Un temps d’écoute et partage entre femmes à l’occasion de le Journée Internationale contre les violences faites aux femmes.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit sous condition

Gratuit avec adhésion annuelle au centre social (2€).

Réservation obligatoire par mail ou téléphone / villiot@claje.asso.fr – 01.43.40.52.14

Public adultes.

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini