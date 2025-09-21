Cercle de parole Musée d’art et d’histoire Saint-Brieuc

Cercle de parole Dimanche 21 septembre, 10h00 Musée d’art et d’histoire Côtes-d’Armor

Inscription recommandée au 02.96.62.55.20. ou par mail : musee@saint-brieuc.fr accueil à 10h, ouverture du cercle à 10h15

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Le collectif dé-postures fonctionne depuis 2019 en groupe de parole tout en entretenant des liens étroits avec les propositions du musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc.

Les mots y circulent librement dans l’écoute des vécus respectifs. Les thèmes abordés sont : hériter, se lever, être corps, parler en JE, faire collectif …

Les questions liées au genre, au lien entre l’intime et le politique y ont leur place, mais le centre du cercle est de vivre l’expérience d’un partage sensible de la parole, à la mesure de chacun·e.

Rencontre en mixité choisie (femmes, en questionnement).

Musée d’art et d’histoire Rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0296625520 https://www.saint-brieuc.bzh/au-quotidien/culture/musee-dart-et-dhistoire Aborder la diversité des cultures, étudier leur évolution dans le temps – de nos plus lointains ancêtres jusqu’aux sociétés rurales traditionnelles – ou urbaines et contemporaines : telles sont les missions que le musée revendique et auxquelles il souhaite se consacrer. Objets quotidiens, maquettes, peintures, films… pour découvrir l’histoire, les arts traditionnels populaires et les principaux caractères du département des Côtes d’Armor, depuis sa création, jusqu’aux premières décennies de notre siècle.

