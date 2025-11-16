Cercle de relecture et d’écriture en projet Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan

Cercle de relecture et d’écriture en projet Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan dimanche 16 novembre 2025.

Cercle de relecture et d’écriture en projet

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-16

« Premier jet d’écriture ou réécriture où en est votre Chantier ? Ce sera le moment de le partager (tout ou en partie). Ce sera aussi le temps de la mise en voix, de la lecture à voix haute.

Un temps d’accompagnement pour votre projet personnel quelle que soit son avancée. »

Programme Cercle de relecture et d’écriture en projet de 14h à 16h. Atelier Texte et mise en voix de 17h à 19h.

Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par téléphone ou par mail.

.

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

English :

« First draft or rewrite: how’s your project coming along? This is the time to share it (in whole or in part). It’s also a time to put your work into voice, to read it aloud.

A time to support your personal project: whatever its progress. »

Program: Project rereading and writing circle from 2pm to 4pm. Text and voice workshop from 5pm to 7pm.

Subject to availability. Registration by phone or e-mail.

German :

« Wie weit ist Ihre Baustelle fortgeschritten? Dies ist die Zeit, ihn (ganz oder teilweise) zu teilen. Es ist auch die Zeit des Vorlesens, des Vorsingens.

Eine Zeit der Begleitung für Ihr persönliches Projekt: unabhängig davon, wie weit es fortgeschritten ist »

Programm: Kreis zum Wiederlesen und Schreiben im Projekt von 14.00 bis 16.00 Uhr. Workshop Text und Stimmbildung von 17 bis 19 Uhr.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze. Nach telefonischer Anmeldung oder per E-Mail.

Italiano :

« Prima bozza o riscrittura: a che punto siete con il vostro progetto? Questo sarà il momento di condividerlo (in tutto o in parte). Sarà anche il momento di metterlo in parole, di leggerlo ad alta voce.

Un momento per sostenere il vostro progetto personale, per quanto sia avanzato

Programma: rilettura del progetto e cerchio di scrittura dalle 14.00 alle 16.00. Laboratorio di testo e voce dalle 17.00 alle 19.00.

Posti limitati. Iscrizioni per telefono o e-mail.

Espanol :

« Primer borrador o reescritura: ¿hasta dónde has llegado con tu proyecto? Será el momento de compartirlo (total o parcialmente). También será el momento de ponerlo en palabras, de leerlo en voz alta.

Un momento para apoyar tu proyecto personal, por muy avanzado que esté

Programa: Círculo de relectura y escritura del proyecto de 14:00 a 16:00 horas. Taller de texto y voz de 17.00 a 19.00 h.

Plazas limitadas. Inscripciones por teléfono o correo electrónico.

L’événement Cercle de relecture et d’écriture en projet Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-09-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65