Cercle de scrabble : jouez avec les mots ! Bibliothèque Alfred Hart Nice

Sur inscription (12 places)

Amateurs de mots et de stratégie, retrouvez-nous pour des parties conviviales de Scrabble ! Que vous soyez débutant ou expert, venez tester votre vocabulaire, affûter votre esprit et relever de nouveaux défis en toute bonne humeur.

*Dans le cadre de la manifestation À table ! Ripailles littéraires

Bibliothèque Alfred Hart Place Fontaine du Temple, 06100 Nice, France

