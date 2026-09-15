Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle Maison Aura Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle

Maison Aura 24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle

Prenez un temps pour vous en vous appuyant sur le collectif, soufflez, prenez conscience de vos forces et avancez plus sereinement.

Animé par Sophie Noëlle, sophrologue certifiée RNCP et praticienne en médecine traditionnelle chinoise.

Tarif par personne : 20 €

Réservation : 06.17.30.44.21 .

Maison Aura 24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 30 44 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle

L’événement Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Haut Val De Sèvre