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Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle Maison Aura Saint-Maixent-l’École

samedi 3 octobre 2026 · Maison Aura · Saint-Maixent-l'École

Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle Maison Aura Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison Aura
Adresse
24 Rue Georges Clemenceau
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif

Saint-Maixent-l’École

Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle

Maison Aura 24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle
Prenez un temps pour vous en vous appuyant sur le collectif, soufflez, prenez conscience de vos forces et avancez plus sereinement.

Animé par Sophie Noëlle, sophrologue certifiée RNCP et praticienne en médecine traditionnelle chinoise.

Tarif par personne : 20 €
Réservation : 06.17.30.44.21   .

Maison Aura 24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 30 44 21 

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English : Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle

L’événement Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Haut Val De Sèvre

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