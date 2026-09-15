Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle Maison Aura Saint-Maixent-l’École
samedi 3 octobre 2026 · Maison Aura · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle
Maison Aura 24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle
Prenez un temps pour vous en vous appuyant sur le collectif, soufflez, prenez conscience de vos forces et avancez plus sereinement.
Animé par Sophie Noëlle, sophrologue certifiée RNCP et praticienne en médecine traditionnelle chinoise.
Tarif par personne : 20 €
Réservation : 06.17.30.44.21 .
Maison Aura 24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 30 44 21
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English : Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle
L’événement Cercle de sophrologie – Thème Reconversion professionnelle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Haut Val De Sèvre
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