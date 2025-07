Cercle de sororité Première séance Sablé-sur-Sarthe

Cercle de sororité Première séance Sablé-sur-Sarthe lundi 22 septembre 2025.

Cercle de sororité Première séance

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 19:00:00

fin : 2025-09-22 20:30:00

Date(s) :

2025-09-22

Cercle de partage de femmes, sur le thème aimer au féminin , pour célébrer le féminin sacré dans l’amour de soi et des autres.

Un moment pour soi dans sa vie de femme, pour partager avec d’autres ses envies, craintes, ressentis… mais aussi ses joies et ses amours. Pour apprendre à s’aimer et à aimer les autres.

L’idée de ce cercle de parole est qu’il soit continu et que vous puissiez retrouver les mêmes personnes à chaque séance. Vous vous inscrivez donc sur l’ensemble des séances.

Les séances suivantes sont :

– Lundi 20 octobre

– Lundi 24 novembre

– Lundi 26 janvier

– Lundi 9 mars

– Lundi 13 avril

– Lundi 18 mai

Avec Martine Foucault :

Sur le chemin du féminin sacré depuis plusieurs années, Martine a découvert les cercles de sororité et toute la bienveillance d’une écoute de cœur à cœur. Elle aime transmettre cette belle énergie qui la nourrit et protège les valeurs de l’amour inconditionnel. .

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A women?s sharing circle on the theme of « loving the feminine », to celebrate the sacred feminine in the love of self and others.

German :

Ein Kreis von Frauen, die sich über das Thema « weiblich lieben » austauschen, um das heilige Weibliche in der Liebe zu sich selbst und zu anderen zu feiern.

Italiano :

Un cerchio di condivisione femminile sul tema dell' »amore femminile », per celebrare il sacro femminile nell’amore di sé e degli altri.

Espanol :

Círculo de intercambio de mujeres sobre el tema del « amor femenino », para celebrar lo sagrado femenino en el amor a uno mismo y a los demás.

