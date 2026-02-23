Cercle de sororité Sablé-sur-Sarthe

Cercle de sororité

Cercle de partage de femmes, sur le thème aimer au féminin , pour célébrer le féminin sacré dans l’amour de soi et des autres. Un moment pour soi dans sa vie de femme, pour partager avec d’autres ses envies, craintes, ressentis. mais aussi ses joies et ses amours.

Un moment pour soi dans sa vie de femme, pour partager avec d’autres ses envies, craintes, ressentis… mais aussi ses joies et ses amours. Pour apprendre à s’aimer et à aimer les autres.

Sur le chemin du féminin sacré depuis plusieurs années, Martine a découvert les cercles de sororité et toute la bienveillance d’une écoute de cœur à cœur. Elle aime transmettre cette belle énergie qui la nourrit et protège les valeurs de l’amour inconditionnel.

Information et Inscription auprès de Martine Foucault au 06 07 90 74 26

Vous pouvez aussi venir au dernier moment en la prévenant de votre arrivée. .

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A women’s sharing circle on the theme of loving the feminine , to celebrate the sacred feminine in the love of self and others. A moment for yourself in your life as a woman, to share with others your desires, fears and feelings, as well as your joys and loves.

