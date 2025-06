Cercle de tambours célébration du solstice d’été – Le Clerjus 21 juin 2025 20:00

Le solstice d’été marque le jour le plus long de l’année, un moment de puissance solaire, de gratitude et de reliance à la nature. À cette occasion, je vous invite à un cercle de tambours pour célébrer ensemble cette lumière à son apogée, vibrer au rythme du cœur, de la Terre, et de nos âmes réunies. Au programme Ouverture du cercle. Célébration du solstice avec les tambours chamaniques. Connexion à la nature et à l’énergie du solstice. Partage et clôture autour du feu si la météo le permet. Aucun prérequis n’est nécessaire, venez tel que vous êtes. Apportez votre tambour si vous en avez un.

Participation 30€ Infos et inscriptions Places limitées à 10 personnes Rejoignez-nous pour faire vibrer Terre de Ressources dans une belle harmonie collective en cette soirée solaire et vibranteTout public

English :

The summer solstice marks the longest day of the year, a moment of solar power, gratitude and connection with nature. On this occasion, I invite you to a drumming circle to celebrate this light at its peak, vibrating to the rhythm of the heart, the Earth and our souls together. Program: Opening of the circle. Solstice celebration with shamanic drumming. Connection to nature and solstice energy. Sharing and closing around the fire, weather permitting. No prerequisites, just come as you are. Bring your drum if you have one.

Participation: 30? Info and registration Places limited to 10 people Join us as we bring Terre de Ressources to life in collective harmony on this sunny, vibrant evening

German :

Die Sommersonnenwende markiert den längsten Tag des Jahres, einen Moment der Sonnenkraft, der Dankbarkeit und der Verbundenheit mit der Natur. Aus diesem Anlass lade ich Sie zu einem Trommelkreis ein, um gemeinsam das Licht auf seinem Höhepunkt zu feiern und im Rhythmus des Herzens, der Erde und unserer Seelen zu schwingen. Programm: Eröffnung des Kreises. Feier der Sonnenwende mit schamanischen Trommeln. Verbindung mit der Natur und der Energie der Sonnenwende. Austausch und Abschluss am Feuer, wenn das Wetter es zulässt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, kommen Sie so, wie Sie sind. Bringen Sie Ihre Trommel mit, wenn Sie eine haben.

Teilnahme an der Veranstaltung: 30? Infos und Anmeldung Begrenzte Plätze für 10 Personen Schließen Sie sich uns an, um Terre de Ressources an diesem sonnigen und vibrierenden Abend in einer schönen kollektiven Harmonie vibrieren zu lassen

Italiano :

Il solstizio d’estate segna il giorno più lungo dell’anno, un momento di energia solare, gratitudine e connessione con la natura. Per celebrare questa occasione, vi invito a unirvi a me in un cerchio di percussioni per celebrare questa luce al suo apice, per vibrare al ritmo del cuore, della Terra e delle nostre anime insieme. Programma: apertura del cerchio. Celebrazione del solstizio con tamburi sciamanici. Connessione con la natura e l’energia del solstizio. Condivisione e chiusura intorno al fuoco, tempo permettendo. Nessun prerequisito, venite come siete. Portate il vostro tamburo se ne avete uno.

Partecipazione: 30? Info e iscrizioni I posti sono limitati a 10. Unitevi a noi e lasciate che Terre de Ressources vibri in una bella armonia collettiva in questa serata soleggiata e vibrante

Espanol :

El solsticio de verano marca el día más largo del año, un momento de energía solar, gratitud y conexión con la naturaleza. Para celebrarlo, te invito a unirte a mí en un círculo de tambores para celebrar esta luz en su apogeo, para vibrar juntos al ritmo del corazón, de la Tierra y de nuestras almas. Programa: Apertura del círculo. Celebración del solsticio con tambores chamánicos. Conexión con la naturaleza y la energía del solsticio. Compartir y cerrar alrededor del fuego, si el tiempo lo permite. No hay requisitos previos, ven como eres. Trae tu tambor si tienes uno.

Participación: 30? Información e inscripción Plazas limitadas a 10 personas. Únete a nosotros para hacer vibrar Terre de Ressources en una bella armonía colectiva en esta tarde soleada y vibrante

