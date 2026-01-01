Cercle de Tambours & Esprit des Chevaux Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Cercle de Tambours & Esprit des Chevaux

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Début : 2026-01-29 14:00:00

fin : 2026-01-29 17:00:00

2026-01-29

Voyage au rythme du tambour et du cœur, guidé par la présence sacrée du cheval. Chants amérindiens, force du cercle et énergie collective pour s’ancrer, s’ouvrir et guérir ensemble. Cercle animé par Françoise Bossan et Stéphanie Chassignon.

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr

English :

Journey to the rhythm of drum and heart, guided by the sacred presence of the horse. Amerindian songs, the power of the circle and collective energy to anchor, open and heal together. Led by Françoise Bossan and Stéphanie Chassignon.

L’événement Cercle de Tambours & Esprit des Chevaux Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule