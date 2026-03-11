Cercle d’échecs

102, Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-05-06 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Jean-François Chuc, passionné par ce jeu de la vie, construit sur deux mille ans d'Histoire, anime ce moment échiquéen et transmet les fondamentaux du jeu mais pas que..

Jean-François Chuc, passionné par ce jeu de la vie, construit sur deux mille ans d'Histoire, anime ce moment échiquéen et transmet les fondamentaux du jeu mais pas que… Venez si possible avec votre matériel. Tout public

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102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie

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English :

Jean-François Chuc, passionate about this game of life, built on two thousand years of history, hosts this chess moment and passes on the fundamentals of the game, but not just that.

L’événement Cercle d’échecs Gramat a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne