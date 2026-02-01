Cercle d’écoute et de résonance

23 Rue de la Vendée Puy-de-Serre Vendée

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Cercle de guérison ce cercle est un espace de présence et d’écoute intérieure, animée par deux passionnée et deux approches complémentaires

Un espace bienveillant de présence et d’écoute intérieure, rythmé par le tambour pour favoriser le recentrage et la détente. À travers l’usage symbolique des runes et des cartes, chaque participant est invité à accueillir ce qui émerge à son propre rythme. Le cercle se clôt par la transmission d’un message personnel, apportant clarté et apaisement pour l’instant présent. .

23 Rue de la Vendée Puy-de-Serre 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 88 68 14 alchimiedesetoiles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Healing circle: this circle is a space for presence and inner listening, led by two passionate people with two complementary approaches

L’événement Cercle d’écoute et de résonance Puy-de-Serre a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin