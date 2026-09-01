Cercle des aidants Maison des Services Sabres

Informations pratiques

Sabres

Cercle des aidants

Maison des Services 131, place Gambetta Sabres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :

2026-09-24

« Cercle des aidants » le 24.09.2026 à Sabres

Quand avez-vous pris du temps pour vous… pour la dernière fois ? ??

Être proche aidant, c’est souvent faire passer les besoins de l’autre avant les siens. Pourtant, prendre soin de soi est essentiel pour préserver son équilibre.

« Cercle des aidants » le 24.09.2026 à Sabres

Quand avez-vous pris du temps pour vous… pour la dernière fois ? ??

Être proche aidant, c’est souvent faire passer les besoins de l’autre avant les siens. Pourtant, prendre soin de soi est essentiel pour préserver son équilibre. .

Maison des Services 131, place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr

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English : Cercle des aidants

%AB Caregivers’ Circle %BB September 24, 2026 %E0 Sabres

When was the last time you took some time for yourself…? ??

%CAs a close caregiver, you often put the other person’s needs before your own. However, taking care of yourself is essential to maintaining your %E9quilibrium.

L’événement Cercle des aidants Sabres a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cœur Haute Lande