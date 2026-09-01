Cercle des aidants Maison des Services Sabres
jeudi 24 septembre 2026 · Maison des Services · Sabres
Informations pratiques
Sabres
Cercle des aidants
Maison des Services 131, place Gambetta Sabres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 16:00:00
Date(s) :
2026-09-24
« Cercle des aidants » le 24.09.2026 à Sabres
Quand avez-vous pris du temps pour vous… pour la dernière fois ? ??
Être proche aidant, c’est souvent faire passer les besoins de l’autre avant les siens. Pourtant, prendre soin de soi est essentiel pour préserver son équilibre.
« Cercle des aidants » le 24.09.2026 à Sabres
Quand avez-vous pris du temps pour vous… pour la dernière fois ? ??
Être proche aidant, c’est souvent faire passer les besoins de l’autre avant les siens. Pourtant, prendre soin de soi est essentiel pour préserver son équilibre. .
Maison des Services 131, place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr
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English : Cercle des aidants
%AB Caregivers’ Circle %BB September 24, 2026 %E0 Sabres
When was the last time you took some time for yourself…? ??
%CAs a close caregiver, you often put the other person’s needs before your own. However, taking care of yourself is essential to maintaining your %E9quilibrium.
L’événement Cercle des aidants Sabres a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cœur Haute Lande
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